وفاء عامر مستمرة بمنشورات الوفيات..دلال عبد العزيز ومحمد السعدني في اقل من اسبوع

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

خلال فترة زمنية قصيرة ساهمت الفنانة المصرية وفاء عامر، بالترويج دون قصد، إلى حالتي فاة في الوسط الفني، أحدثها كان ليل أمس، مع شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وقبل اسبوع كانت البلبلة التي حدثت مع إعلان محمد السعدني.

هاتين الشائعتين تسببا بموجة كبيرة من الجدل والارباك عند الجمهور، وعلى الرغم من ان وفاء عامر تسارع الى التصحيح او التكذيب لكن وقع الاخبار، وتداولها بعد انتشارها يصعب السيطرة عليه.

ليل امس الجمعة، انضمت الفنانة وفاء عامر الى عدد من الفنانين المصريين الذي اكدوا وفاة دلال عبد العزيز من خلال نشرهم لنعي الفنانة حيث كتبت وفاء على صفحتها الرسمية في " فيس بوك" قائلة: «فراقك صعب علينا يا دلال، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة يارب». ليتداول جمهور الفنانة التعليق على انه حقيقة وتثار ازمة كبيرة.

وقبل اسبوع تقريبا نشرت وفاء عامر، ما اتسبب بإثارة موجة كبيرة في مصر عندما قالت في منشور«الأخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله».. لينتشر الخبر مثل النار بالهشيم، ويتبدأ بالتناقل على " السوشال ميديا" على نطاق محلي وعربي.

وسارعت وفاء عامر لتوضيح الامر، مؤكدة حالة اللبس التي حدثت بين متابعيها، لاسيما أنها لم تقصد من منشورها الفنان محمد السعدني.

الفنان محمد السعدني سارع إلى نشر فيديو بخاصية البث المباشر، عبر حسابه الرسمي، ليطمئن جمهوره ومحبيه، وكتب «أنا الحمدلله كويس وزي الفل ومازلت على قيد الحياة الحمدلله ودي إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين».

وأوضح أنه تلقى اتصالات بشكل هيستيري، لافتًا أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها «لايف» عبر صفحته، مشيرًا إلى أن الذي قصدته الفنانة وفاء عامر هو أحد رجال الأعمال وليس هو، موجهًا اللوم لمن نشروا هذا الخبر بدون التأكيد.

وأضاف «أعلم جيدا أن الفنانة وفاء عامر لم تقصد أبدا ما حدث، ولكن خانها التعبير، بطمئن كل من اهتم وسأل علي أنني بخير، ووقت انتشار هذه الشائعة كنت اشتري السحور وفوجئت بشابين بجواري قالوا لي أنت عايش؟»

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