انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني ومعلقون "إنها لعنة سمية الخشاب"

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

انفصل المطرب أحمد سعد عن خطيبته عارضة الازياء علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، وفقا لما أعلنه برنامج «ET بالعربي»، وكان من المفترض ان يحتفل سعد خلال الأشهر المقبلة بعقد قرانه وسط حضور عدد من أصدقائه.

والغريب ان أحمد سعد قال منذ أيام قليلة في حوار مسجل له إن خطيبته علياء بسيوني سبب من أسباب تغيير حياته للأفضل بعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب.

وحذف الفنان أحمد سعد كل الصور التي كانت قد جمعته بخطيبته، واكتفى بصوره مع عدد من الفنانين، وصور أولاده.



وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خبر الانفصال على نطاق واسع، واشار عدد من المعلقين بقدر من التندر انها لعنة سمية الخشاب التي انفضل عنها سعد من مدة غير بعيدة.

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