الموت يفجع الفنانة السورية سلاف معمار

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفيت منذ قليل الحاجة فاطمة علي الريشة، والدة الفنانة السورية سلافة معمار، وأعلنت الفنانة السورية شكران مرتجي، عن وفاة والدة صديقتها الفنانة سلافة معمار.

وكتبت شكران، عبر حسابها على إنستغرام: "والدة الصديقة والنجمة الغالية سلافة معمار في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون". وتابعت: "تعازيي الحارة لسلافة ولأفراد العائلة.. الله يصبرك يا حبيبتي".

وأضافت: "التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الإجتماعي والهاتف.. الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرا".

ومن المقرّر أن يشيع جثمانها من مشفى الرازي في العاصمة السورية دمشق، حيث يصلى عليها عقب صلاة ظهر يوم الجمعة في حماه، ثم توارى الثرى في قرية عقارب الصافية من قضاء مدينة السلمية حماه.

يذكر أن الفنانة سلافة معمار، من ابرز ممثلات الصف الاول في سوريا، يعترف لها الجميع بالموهبة والثقافة العالية والقدرة على تجسيد اصعب الادوار، درست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، ثم انتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه، كما تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

كانت متزوجة من الفنان سيف الدين سبيعي ولها بنت اسمها دهب.

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