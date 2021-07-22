جورج وسوف لأول مرة في السعودية.. تركي آل الشيخ : فرحتي لا توصف (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو لوصول الفنان السوري، جورج وسوف إلى مدينة جدة.

وعلّق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".

ويحي الفنان جورج وسوف أول حفل غنائي له في السعودية، يوم غد الجمعة الجمعة، وتأتي حفلة جورج وسوف ضمن حفلات الصيف في السعودية.

وتحتضن قبة "جدة سوبر دوم" السهرة الغنائية العربية لأبو وديع، إذ تُعتبر أضخم قبة في العالم مجهزة بالمقاعد وبالتجهيزات الموسيقية اللازمة في الحفلة، ليكون على أول موعد مع جمهوره السعودي والعربي في الساحل الغربي، وتعج فترة الصيف الحالية بالكثير من الحفلات الغنائية التي تأتي بالتزامن مع الإعلان عن عودة الفعاليات الترفيهية من هيئة الترفيه، واحتضنت العاصمة الرياض وجدة الحفلات الغنائية للنجوم السعوديين والعرب، وحظيت أيضاً بتفاعل محبيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت للترند السعودي والعربي.

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