التأديب لطبيب مصري أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن مجلس نقابة الأطباء المصرية، إحالة طبيب "شهير" للجنة تأديب، والتحقيق معه بتهمة إفشاء أسرار مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة إن القرار سيصدر بعد انتهاء إجازة العيد.

وكان الطبيب الشهير، قد كشف على صفحته في مواقع التواصل كافة تفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز والجراحة التي أجرتها ثم الخطأ الطبي الذي وقع وأدى لدخولها في غيبوبة قبل أن يقوم بحذفها.

وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية أعلن أن شقيقته غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية، وكذلك اكد زوجها الفنان أحمد العوضي الذي اكد تحسن حالة ياسمين عبد العزيز، لكنه الزيارة ستكون ممنوعة بشكل كامل لمدة اسبوعين.

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