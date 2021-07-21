العوضي يكشف تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز: «الزيارة ممنوعة اسبوعين»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

طمأن الفنان أحمد العوضي، جمهور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن حالتها الصحية، وقال في «فيس بوك»: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة». وأضاف: «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

وأعلن وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانه ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، عبر حسابه على فيس بوك، خروجها من العناية المركزة. قائلا: «الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها، بس مفيش زيارات».

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