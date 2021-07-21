ياسمين عبدالعزيز تغادر العناية المركزة

غادرت الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، العناية المركزة، عقب استقرار وضعها الصحي، اليوم الأربعاء، مع قرار للفريق الطبي المعالج بمنع الزيارة عنها تماما.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، عانت من تدهور في وضعها الصحي، ونقلت للعناية المركزة، حيث تردد أن ذلك نتج عن خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية.

وكتب شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، في منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك ”الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها.. بس مفيش زيارات“.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news