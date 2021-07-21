ريهام سعيد تعتزل الاعلام «هتفرغ للتمثيل» بعد «هتفرغ لربنا وبيتي» وأزمة «حلقة السمنة»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامي، ونيتها العمل في التمثيل خلال الفترة المقبلة، بسبب حبها له، حيث درسته خلال المرحلة الجامعية، وبسبب المشاكل التي تعرضت لها كإعلامية.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور «انستجرام»: «فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015، لأني حسيت أن صاحب بالين كداب، وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله».

وأضافت: «لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل، كنت عارفة أن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينًا فواد ودينا الشربيني، وغيرهم، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها ريهام سعيد، اعتزالها الإعلام، حيث سبق ذلك إعلان اعتزالها مرتين الاولى قالت فيها «هتفرغ لربنا وبيتي»، والثانية بسبب أزمة «حلقة السمنة» الشهيرة، قبل عودتها مجددًا ببرنامج على إحدى الفضائيات الخاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news