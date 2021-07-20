زبيدة ثروت وجنيفر لورانس حديث منصات التواصل عالميا.. يخلق من الشبه أربعين (صور)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي، مجموعة من الصور التي ترضد الشبه الكبير من الممثلة المصرية ​زبيدة ثروت،​ والفنانة العالمية ​جينيفر لورانس​ ( 26 عاما).

هذا التشابه الواضح انتقل من مواقع التواصل الى عدد من الصحف العالمية الكبرى التي تداولت الخبر، وخلال استضافة لورانس في إحدى المقابلات، طرح عليها سؤال الشبه بينها وبين ثروت، لتبدي تعجّبها من هذا الشبه الذي لاتفسير له، فلا يوجد اي صلة نسب مع النجمة المصرية الراحلة حسب قولها.

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