«لاتزال في العناية المركزة».. ياسمين عبدالعزيز تخرج من غيبوبة استمرت 16 ساعة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أنها استعادت وعيها بعد غيبوبة استمرت 16 ساعة، في العناية المركزة التي لم تغادرها حتى الآن.

وأكد المصدر لصحيفة «الوطن» أن حالة ياسمين حاليا مستقرة، وتعرفت على كل من حولها.

ووسط تكتم عائلتها عن حقيقة وضعها الصحي تضاربت الأخبار

حول نوع العملية الجراحية التي أجرتها ياسمين عبدالعزيز، وتدهورت حالتها الصحية بعدها، فهناك من أعلن استئصال ورم ليفي من الرحم، وهناك من ردد أنها استأصلت كيس دهني بمنظار بطريقة خاطئة، وهناك من ردد أنها أصيبت بتلوث أثناء العملية أدى إلى إصابتها بتسمم في الدم.

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