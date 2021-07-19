وفاء عامر تثير الجدل بإعلان وفاة محمد السعدني

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تسببت الفنانة وفاء عامر بأزمة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعلانها نعي محمد السعدني قائلة «الأخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله».. لينتشر الخبر مثل النار بالهشيم، ويتبدأ بالتناقل على " السوشال ميديا" على نطاق محلي وعربي.

وسارعت وفاء عامر لتوضيح الامر، مؤكدة حالة اللبس التي حدثت بين متابعيها، لاسيما أنها لم تقصد من منشورها الفنان محمد السعدني، وإنما كانت تقصد رجل الأعمال الذي يحمل الاسم نفسه، مضيفة أنها تشعر بحزن شديد على رحيل الأخير وتدعو له بالرحمة والمغفرة.

الفنان محمد السعدني سارع إلى نشر فيديو بخاصية البث المباشر، عبر حسابه الرسمي، ليطمئن جمهوره ومحبيه، وكتب «أنا الحمدلله كويس وزي الفل ومازلت على قيد الحياة الحمدلله ودي إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين».

وقال «السعدني» إنه فوجئ بكم كبير من الاتصالات والرسايل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، بينما كان موجودا في مارينا بالساحل الشمالي ويُحضر السحور استعدادًا لصيام يوم وقفة عرفات.

وأوضح أنه تلقى اتصالات بشكل هيستيري، لافتًا أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها «لايف» عبر صفحته، مشيرًا إلى أن الذي قصدته الفنانة وفاء عامر هو أحد رجال الأعمال وليس هو، موجهًا اللوم لمن نشروا هذا الخبر بدون التأكيد.

ولفت «السعدني»، إلى أنه تلقى اتصالا من والدته وأخوته ووجدهم يبكون بجانب أصدقائه المقربين أيضًا، مطالبًا بالتأكد من الأخبار قبل نشرها.

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