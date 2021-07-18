فنانة مغربية متهمة بسرقة لاتخطر على بال

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

في قضية غريبة انتشرت اخبارها في عدد من الصحف المغربية وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ادعت سيدة مغربية مقيمة في السعودية، أن فنانة المغربية قامت «بسرقة مبيضها بغرض الإنجاب بتواطؤ مع أطباء وجراحين معروفين»، وقالت السيدة عبر تدوينة في موقع «فيس بوك»، إن «الفنانة لطيفة رأفت تزرع في أحشائها مبيضي المسروق وتنسب طفلتي المسروقة لها».



وسارعت الفنانة المغربية لطيفة، إلى تقديم شكوى إلى الجهات المعنية في المغرب، بعد أن بدأت القصة تأخذ انتشارا وتفاعلا على «السوشال ميديا»، وأكدت مصادر صحافية أن «الفنانة وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك لمواجهة هذه الاتهامات الخطيرة التي تشوه سمعتها».

وأضاف المصدر لصحيفة «الأخبار» المغربية أن «لطيفة أكدت استعدادها لإجراء كل الفحوصات الطبية بإشراف الجهات الرسمية لتكذيب هذا الإدعاء، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تروج فيه هذا الكلام».

كشف محامي الفنانة لطيفة رأفت، أن موكلته مستعدة للتكفل بمصاريف سفر السيدة المدعية وقدومها إلى المغرب لإجراء كل الفحصوات اللازمة.

وأكد المحامي أنه «يتوجب على هذه السيدة، التي لم تكشف عن هويتها، أن تحضر لتجري الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة».

وعبر محامي رأفت عن استغرابه من «لجوء هذه السيدة لمواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن موضوع سرقة مبيضها، عوض لجوئها للقضاء».

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