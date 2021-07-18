«لازم ننتظر شهر».. يعقوب بوشهري: عادات السعودية غير في الزواج

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي ​يعقوب بوشهري​، بعد عقد قرانه على الفاشينيستا السعودية ​فاطمة الأنصاري​.

وعلّق يعقوب على عادات السعوديين في الزواج، وقال إنه يجلس في الفندق، ولا يتمكن من الخروج مع عروسه، إلا بوجود طفل صغير معهما في السيارة.

وتحدّث بوشهري عن إختلاف العادات، قائلاً: «معرس وقاعد بالفندق، غير هني انتوا نظام السعودية غير لازم تنطر شهر، وعقب في عرس وعقب العرس تشوف زوجتك ».

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