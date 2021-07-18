طالبها بالإعتذار من مصر..حلا شيحة تهاجم والدها : "كل واحد يخليه في حاله"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هاجمت الفنان المصرية حلا شيحة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، برسالة عبر صفحتها في «إنستغرام»، وكان والد حلا شيحة، قد انتقد تدوينات ابنته في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» قائلًا: «إيه فكرة البوست اللي نازل بعد ثلاثة أسابيع من عرض فيلم (إلا أنا)؟.. إيه النتيجة بتاعته؟ بوست مجاني معمول كده عشان الناس تهاجمك؟ ده كمين معمول للبنت».

موجها رسالة مؤثرة لابنته باكيًا: «يابنتي زي ماقلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا، الله هو الجمال والإبداع والابتكار، ياحلا اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه».

وقالت حلا شيحة في منشورها: «أنا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف أنه زوجي وبعتز بيه، وأحنا أصدقاء قبل أن نكون أزواج، وكل كلمة اكتبها وقلتها نابعة مني، وأنا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها، وده لا يعيبني، وتديني اللي بدأ من أكتر من 15 سنة من المنطقي أن معز مش هو سببه مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني.. هذا كلام لا يليق... دعوا الخلق للخالق وكل واحد يخليه في حاله».

وأضافت شيحة: «معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره، وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال، كلام لايليق أبدا وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده، طبيعي أنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال، ومتوفقش أكتر من مرة، ودي مش حاجة تعيب أي حد، والحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لأن ظروفنا قريبة جدا وعندي أولاد مثله، وأولادنا شبه بعض الحمد لله، واستقرينا أحنا الاتنين، ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض».

وردًا على سؤال لميس الحديدي، «كمين معمول من مين»؟ قال والد الفنانة: «لازم نتريث لحد مانعرف عشان مانهجمش على البنت الهجوم الفظيع ده ونظلمها»، نافيًا أن يكون قد قام بمهاتفتها بعد «البوست»، مضيفا «والله أنا زعلان وضد البوست ده ومؤيد بيان نقابة المهن التمثيلية بس عاوز نتريث عشان نعرف من وراء هذا الأمر، لن أسمح باختطاف حلا بأي حال من الأحوال وهقف ضد أي حد أي الدنيا مهما كان، عمرها ماقالت أن الفن حرام لا زمان ولا دلوقتي حتى لو اتحجبت».

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