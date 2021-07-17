أحمد حلمى يوجه رسالة طريفة إلى طلاب الثانوية العامة: «راسب 3 سنوات» (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وجه النجم المصري أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي«انستغرام» رسالة تشجيعية طريفة الى طلاب الثانوية العامة، قائلا لهم بانه فشل فى امتحانات الثانوية العامة 3 سنوات وذلك بسبب خوفه من الامتحانات، ونصحهم بأنهم لا يخافون وسوف يكون الامتحان سهلا.

وعلق أحمد حلمى على الفيديو قائلا: «حبايبي طلاب الثانويه العامة بنين وبنات.. ربنا معاكوا ويوفقكوا وينجحكوا.. وخدوا بالكوا طبعا ومحدش يقلع الكمامة وبلاش تجمعات.. مش عايزين ننجح في الثانويه العامة ونسقط في الكورونا».

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