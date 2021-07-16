حسين الجسمي..«حتة من قلبي» 800 ألف مشاهدة في 24 ساعة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي، التي اطلقها أمس،الخميس، على موقعه في "يوتيوب"محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وحققت الاغنية التي تحمل اسم "حتة من قلبي"، 800 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.

وفي هذه الاغنية يجدد الجسمي تعاونه مع الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان حسين الجسمي، وتوزيع علي فتح الله.

وسبق وأن تعاون الشاعر أيمن بهجت قمر مع المطرب حسين الجسمي في عدد من الأغنيات الناجحة، آخرها «بالبنط العريض» عام 2020 والتي حققت مايقرب من 500 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news