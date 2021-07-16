معز مسعود على خط أزمة زوجته حلا شيحة: رحلتنا ياحبيبتي بحث عن الحق

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

دخل الداعية والمنتج المصري معز مسعود، على خط الأزمة التي أثارتها زوجته الفنانة المصرية حلا شيحة، مع تبرؤها من فيلم تامر حسني «مش أنا»، ودعوتها الوسط الفني إلى «التوبة».

ودافع مسعود عن موقف زوجته مبررا ماقالته عبر السوشال ميديا عبر اليومين الآخيرين وفيما قاله مسعود «قادرأفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها و نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا». وأضاف: قادرأفهم قصدك لما اتكلمتي عن (نوع معيّن) من المشاهد يعني نوع معيّن من الفن و(مش تعميم على الفن كله)».

وأضاف مسعود موجها كلامه لزوجته حلا: «عاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلّد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة، والناحية التانية المسجونة في قوالب مميتة للفكر والفنون.. كل ناحية منهم فاكرة إنها معاها الحقيقة المطلقة وهيفضلوا يتخانقوا إلى يوم الدين.. لحد ما يظهر ناس عندهم الشجاعة والاعتزاز بثقافاتنا وهويتنا.. وبيحملوا هم أولادنا والأجيال الجاية.. وساعتها هيكون فنّنا بيعبر بجد عننا.. الشجعان زيك بس هم اللي بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا.. مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة..مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات..مهما كان التمن الي بيتدفع.. الشجعان زيك بس هما اللي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.. الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس».

واستكمل: «فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. أنا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان «كان» وفيلمي القادم رايح مهرجان «ڤينيسيا» قريب.. وهنقدر ناخد أنا وانتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الاجيال الجاية.. وتاني بقولهالك يا حبيبتي..رحلتنا واحدة»

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