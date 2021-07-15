فنان عالمي يتفاعل بطرافة مع أغنية شيرين.. حسام حبيب: المعنى الحقيقي للعالمية (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تفاعل النجم العالمي الأميركي تمبالاند، الحائز على 4 غرامي، مع أغنية «نساي»، للفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة بلغت 14 مليوناً منذ بداية طرحها في 2018. وبدى تمبلاند متفاعلا بشكل طريف مع إيقاعات الاغنية.



وعلق حبيب على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه تمبالاند، وهو يدندن على الموسيقى بطريقة الراب، ويعبر عن إعجابه باللحن، قائلاً: «ده بجد المعنى الحقيقي للعالمية لما يتكلم عنك وعن موسيقاك واحد من أعظم المنتجين والموسيقيين في العالم ويحلل ويقول great setup».

وأكمل: «نفسي مثل ما كان في ناس بتنتقد وهذا أكيد من حقها يكون وصلهم إنه يمكن أن يكون هناك أحد يفكر لبعيد، هذا العمل من 2018 والحمد لله يشيد به أهم نجم عالمي في 2021».

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