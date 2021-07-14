إثبات نسب طفلي هالة صدقي.. بعد الحكم بحبس طليقها

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، برفض دعوى زوج الفنانة المصرية هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها. كما قضت المحكمة بحبس الزوج شهرا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب محاميها رفعت الشريف.

وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.

وفي أغسطس الماضي بدأت الحرب بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه.

وبلغ الخلاف مداه عندما اتهم الزوج هالة صدقي باستخدامها بويضات سيدة أخرى لحدوث حمل، وطالب بعمل تحليل dna لمعرفة أم أولاده، على حد تعبيره.

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