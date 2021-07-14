أحمد عز : ولا فارق معايا "نمبر وان".. عايزين نهدا شوية"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

هاجم الفنان المصري أحمد عز، ما ينشره فنانون عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كونهم "نمبر وان"، وأن كل منهم الأهم أو الأول أو الأفضل. مؤكدا أن الفن لا يعرف مقولة "أنا ومن بعدي الطوفان".

وقال عز في تصريحات صحافية خلال حضوره حفل افتتاح عرض فيلمه الجديد "العارف" في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول تزامن طرح الفيلم العرض مع فيلم "البعض يذهب إلى المأذون مرتين" للفنان كريم عبد العزيز، ومن سيكون "نمبر وان" بينهما: "ولا فارق معايا ولا معاه. ولا أنا ولا كريم بنفكر بهذا الأسلوب". لافتا أنه يتشاركان معا تصوير فيلم "كيرة والجن". وأضاف أن هذه الامور من صرعات " السوشال ميديا الجديدة".

ودعا عز الفنانين إلى التوقف عن استخدام أسلوب التفضيل والتباهي، مضيفا: "عايزين نهدا شوية". معتبرا ان هذا الأسلوب نتشر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

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