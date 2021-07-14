صفية العمري تتحدث عن شائعة عملية التجميل التي دمرتها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قالت الفنانة صفية العمري، أن إشاعة إجرائها عملية تجميل دمرتها سنين طويلة، وعانت الكثير بسببها في العمل والحياة بصورة عامة، لافتة إلى أنها أصيبت بالعصب السابع وظلت تتعالج منه فترة طويلة وحدث شلل في منطقة في العين وأصيبت أثناء تصوير فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة».

وأضافت العمري خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» «الناس قالت عليا عملت عمليات تجميل وعيني باظت وفي أفلام كتير بطلت تيجي ومن سنة واحدة صاحبتي بتقوله صفية قالها دي متشوهة مع إني أنا بنزل كل يوم وسليمة، اتقوا ربنا بطلوا إشاعات عشان أنا بعدما خفيت عملت أدوار في مسلسلات وأفلام ورجعت عادي، أنا بفتكر دوري مع أحمد زكي في البيه البواب وبقول أن أحمد زكي لا يمكن حد يجي زيه»

وتابعت الفنانة صفية العمري: «مكنتش بعمل كحل عيني في ليالي الحلمية بس كنت بعمل كحل في هوانم جاردن سيتي، وموجود عندي مخزن في بيتي بكل الحاجات اللي مثلت بيها، وأحيانا أدخل مزاد خيري أتبرع ببرنيطة ولما أتبرع بيها أندم لما أشوفها في ليالي الحلمية».

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