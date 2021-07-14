دقيقة رقص صافيناز بـ500 جنيه..رقم يثير الاستياء على «التواصل الاجتماعي» في مصر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار الكشف عن ارقام ومداخيل الراقصة الارمينية الشهيرة في مصر «صافيناز» موجة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وبين غاضب وساخر اجرى العشرات من المتفاعلين بمقارنات بين اجورهم واجر هذه الراقصة التي حققت شهرة واسعة في مصر وشاركت في عدد من الافلام السينمائية. وقارن بعد المعلقين بين هذا المدخول ودخل الخريج الجامعي، ومدرس الجامعة، والمهندس، وغيرها من المهن.

وكان أحد منظمي الحفلات، قد كشف لصحيفة «الوطن» المصرية، عن أجر صافيناز، حال التعاقد معها لإحياء حفل، إذ تحصل في الساعة الواحدة على 30 ألف جنيه، أي في الدقيقة 500 جنيه، موضحًا أنّ «صافيناز تُعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يحصلن على أجر في مصر».

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