حقيقة ادمان كريم صبري..صديق مقرب يكشف سبب وجوده في المصحة

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

كشف صادق عادل، صديق الفنان الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، مفاجأة حول حقيقة إدمانه للمخدرات، ودخوله لمصحة علاجية للتعافي من الإدمان.

أوضح عادل لـصحيفة «الوطن» أن كريم صبري لم يتناول أي من أنواع المخدرات على مدار حياته، مشيرا إلى أنه صديقه منذ الصغر ويعرف عنه ذلك، لافتا إلى أن كريم كان يمر بحالة اكتئاب في الفترة الأخيرة وليس إدمان.

وشدد عادل على أن صديقه كان إنسانا رائعا ومحبا للخير، ويشهد له الجميع بالاحترام، متابعا أن كريم كان يعاني من الاكتئاب بشكل مستمر بسبب عدم مقدرته على تحقيق حلمه فى الغناء وتقديم الأعمال الفنية والغنائية الجيدة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news