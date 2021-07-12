    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    رامي صبري ينعى شقيقه كريم... سيرة و فيديو لآخر اغنياته

    التاريخ:

    نعى المطرب المصري رامي صبري، شقيقه الفنان كريم صبري، الذي وافته المنية، أمس ليلا، غرقاً في ترعة خلال هروبه من مصجة لعلاج الادمان.

    وكتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية في «فيس بوك»: توفى إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له».

    وكريم صبري، مطرب وملحن من مواليد 1988،درس في معهد الفنون المسرحية، أولى أغنياته كانت وطنية عام 2011 بعنوان «مصري أصلي»، وقدم أغنية رومانسية بعنوان «من يوم فراقنا».كما قدم أغنية وطنية بعنوان «مش مجرد نيل».
     

    آخر أغنية قدمها الفنان الراحل كانت في شهر يونيو الماضي عن ثورة 30 يونيو وطرحها عبر صفحته على "يوتيوب".

     

    طباعة
    :
    أعلى