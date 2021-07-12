وفاة شقيق رامي صبري غرقا بعد هروبه من مستشفى «إدمان» في القاهرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الأجهزة الأمنية، غرق شقيق المطرب المصري رامي صبري، (كريم -33 عاما) في مياه ترعة، خلال هروبه من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، قبل الحادث بيوم واحد.

وتبين من خلال التحريات، أن المتوفى كان نزيل في أحد مصحات علاج الإدمان في محيط المنطقة التي غرق فيها، وذلك بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، ليقرر الهروب منها، إلا أنه غرق أثناء محاولته عبور ترعة المريوطية، بحسب صحيفة " الوطن" المصرية

يذكر أن المتوفى شقيق رامي صبري، فضلا عن كونه مطربا أيضا، وله عدد من الأغنيات، وتعامل مع العديد من الملحنين والمؤلفين، بدأ مسيرته في الغناء في 2011.

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