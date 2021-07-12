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    هذا ما يتقاضاه في دقيقة غناء.. حسن شاكوس الاعلى اجرا بين مطربي المهرجانات

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    كشف أحد منظمي حفلات  المهرجانات، أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، يتقاضا 40 ألف جنيه، في الساعة الواحدة، أي تصل الدقيقة الواحدة بـ666 جنيهًا، مشيرًا إلى أن صاحب الاغنية الشهيرة " بنت الجيران"  يتصدر قائمة أعلى مطربي المهرجانات أجرًا، متفوقًا على حمو بيكا الذي يحصل على 30 ألف جنيه في الساعة.

    ذكر أنّ شاكوش تصدر تطبيق «أنغامي»، نشر نهاية شهر يونيو الماضي، وتصدرت أغنية «حبيبتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس قائمة الاستماعات في مصر، واحتلت المركز الأول، واحتل «عفروتو» المرتبه الثانية بتراك «مش بالحظوظ».

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