أحمد فلوكس يعلق على طلاقه من هنا شيحة وهذه حقيقة زواجه 15 مرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد تعرضه لكثير من الانتقادات، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحه بشأن عدد زيجاته، التي تجاوزت ال 15 مرة.

وأوضح الفنان المصري أحمد فلوكس، أن هذه النصريحات كان مجرد تهريج، مبررا ذلك بأنه كان يعاني من آلام شديدة في أسنانه وكان يهرج للتخفيف مما يعانيه.

وتابع فلوكس، لبرنامج «et بالعربي» أنه لم ينزعج من الانتقادات التي تلقاها، على لقب «زير نساء»، وأكد فلوكس أنه ليس نادماً على قرار طلاقه من الفنانة هنا شيحة، قبل عامين لأنه عاد لزوجته وابنه وأن كفتهما الأرجح طبعا، مشيرا إلى أنه سبق أن أعلن عن تعرضه للسحر من إحدى زوجاته وأن ذلك السحر كان يؤثر عليه وعلى من حوله لكنه اعتاد الأمر وأصبح ينجو منه.

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