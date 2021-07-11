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    لطيفة التونسية تستغيث من أجل بلادها: الوضع صعب وكارثي

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    أطلقت الفنانة لطيفة التونسية نداء استغاثة عبر حسابها الشخصي على «تويتر» لكل بلدان العالم، وخصوصاً الدول العربية، دعتهم لمساعدة تونس في مواجهة تفشي فايروس كورونا.

    وغرّدت لطيفة:«يارب استودعتك بلادي وأهلي وناسي، يارب لطفك بتونس أنت القادر على كل شىء يا رب العالمين» وأضافت: «قلبي واجعني على بلادي يارب كل البلدان تساعد تونس وأملى كبير فى بلداننا العربية، الوضع صعب وكارثي، والله شعبنا مايستاهل إلى إحنا فيه».

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