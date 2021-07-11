عرض للفنان عابد فهد لتجسيد شخصية جورج وسوف في عمل درامي

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تلقّى الفنان عابد فهد عرضاً لبطولة مسلسل يروي قصة حياة الفنان جورج وسوف، وذلك بعدما قرر القائمون على تطبيق «شاهد»الحديث عن السيرة الذاتية للفنان وتقديمها ضمن مسلسل لم يحدد اسمه بعد.

وذكرت عدد من الصحف والمواقع الفنية، أنه يجري التفاوض مع فهد ليقدم دور الوسوف في الحلقتين الأخيرتين من العمل، وينتظر صناع العمل قرار فهد بالرفض أو القبول بحسب جدول أعماله.

المسلسل يتألف من 6 حلقات، حلقتان منها تروي طفولة الوسوف، واثنتان عن مراهقته وصعوده سلّم الشهرة، والأخيرتان عن حياته في الوقت الحالي.

وسيلعب الممثلان اللبنانيان مجدي مشموشي وكارول عبود دور والدي الفنان، أما الممثل عدي رعد فسيطلّ بدور أبو علي المدني الذي اكتشف موهبة الوسوف إضافة إلى مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

وبين صناع العمل أن من سيجسد طفولة الوسوف، طفلٌ من مدينة طرابلس، يشبه ملامح الوسوف ومتأثر بأغانيه وفنه تم التعاقد معه بعد إجراء عدة اختبارات أداء لاختيار الشخصية التي ستلعب دور الطفولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news