غزل بين «بلوجر» مصري وبلقيس فتحي يشعل مواقع التواصل: ممكن أدخل قلبك؟

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أثار فيديو تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل. حيث نشر «البلوجر» المصري عمرو راضي، مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» يجمع بينه وبين الفنانة بلقيس فتحي، على خلفية أغنيتها «ممكن»، التي حققت نجاحاً كبيراً مع الفنان سيف نبيل، قال راضي: «يا جماعة أنا عايز أدخل قلبها والله»، ثم نظر إليها قائلاً: «ممكن أدخل قلبك»، لترُدّ بضحكة وغمزة: «تعالى خش في قلبي».

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