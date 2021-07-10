ابن الزعيم عادل امام يتحدث عن بيع المعكرونة : فكرة أختي وحاجة بعيد عن الفن

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد انتشار خبر افتتاح المخرج رامى امام، مطعما للمكرونة في الساحل الشمالي، كشف ابن الزعيم عاد إمام «والله قولت أهو تغير وحاجة بعيد عن الفن، والفكرة أصلا طلعت من عند أختي».

وقال رامي «أختى من زمان كان نفسها تعمل هذا النوع من المشاريع الخاصة بالأكل، فشجعتها فعلا على الفكرة دي وقولتلها يلا أنا هكون معاكي ويلا بينا نعمل كدا، وفعلا نفذنا المشروع وتم افتتاحه بعنوان مكرونيتا». بحسب صحيفة الوطن.

يذكر أن زوجة الفنان مصطفى فهمي كانت قد نشرت عبر صفحتها الخاصة هنأت من خلاله المخرج رامي إمام بافتتاح مطعمه الجديد، حيث نشرت صورا للمطعم وعلقت عليه، قائلة «ألف مبروك رامي إمام على افتتاح مطعمك الصيفي الجميل مكرونيتا في الساحل طعم الأكل مفيش ألذ من كدا مش هنبطل ناكل باستا من عندك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news