إيمي سمير غانم: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" .. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم صورة جمعتها بوالديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز التي ما زالت تخضع للعلاج في أحد المستشفيات منذ مطلع مايو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، معلقة "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وهو ما أثار قلق بعض المتابعين حول حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خاصة بعدما نقلت مصادر مقربة من الفريق الطبي المشرف على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، معلومات مقلقة حيث كشفت أن مشاكل الرئة تزداد وتأخذ منحى خطر، رغم شفائها من فيروس كورونا، إلا الرئة تتآكل بشكل كبير، وأثر ذلك على التنفس.

من جانبه كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي المصري شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أكد من خلالها أن الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكورونا، وهي التي تتسبب في استمرار مرض الأشخاص بعد إصابتهم بكورونا، مشيراً إلى أن كورونا كمرض فيروسي تتم معالجته، ولكن تتم المتابعة، والرصد لما بعد الإصابة بكورونا.

يذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مئواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

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