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    أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في عرض البحر.. صورة

    المصدر:
    • مروة سليم - دبي
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    نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

    ونشرت ياسمين، الصورة التي جمعتها بزوجها وهما على متن يخت في عرض البحر  دون أن تكشف عن البلد التي يقضيان بها اجازتهما الصيفية.

    يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان 2020.

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