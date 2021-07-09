الأمن المصري يطارد مُحرض فتاة "تيك توك" موكا حجازي.. وهذه تفاصيل من حياتها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تطارد أجهزة الأمن المصرية شابا يدعى "معاذ" لاتهامه بتحريض فتاة"تيك توك" الجديدة موكا حجازي على تصوير وبث مقاطع خادشة للحياء مقابل مبالغ مالية.

وتبين أنه بعد هروب صاحبة 16 سنة من إحدى دور الرعاية، تعرفت على الشاب الذي أقنعها بفكرة تصوير مقاطع فيديو قصيرة عبر تطبيق "تيك توك" للحصول على المال والشهرة معا.

وبحسب عدد من الصحف والمواقع المصرية، فإن فتاة " تيك توك"، موكا حجازي، اسمها الحقيقي نانسي، وتنتمي لأسرة مستقرة ماديا، فالأب تاجر ملابس، والأم مديرة لإحدى دور الحضانة، لكن خلافات متتالية عصفت باستقرارها لينفرط العقد بانفصال الزوجين، الامر الذي انعكس على نفسية المراهقة التي حاولت الانتحار ما اضطر والدتها لإيداعها إحدى دور الرعاية للاعتناء بها ومراقبة سلوكياتها، لكنها هربت بعد مرور عام ، طارقة أبواب الشهرة والمال عبر نشر فيديوهات مخلة بحساباتها الشخصية بمنصات السوشيال ميديا تحت اسم "موكا حجازي" دون أن تدري بما قد يؤول إليه الأمر.

الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "موكا"؛ أثناء تواجدها بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، و أقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية.

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