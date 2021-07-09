إعلامية كويتية تطالب محمد رمضان بالاعتذار من الشعب الكويتي

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

انتقدت إعلامية كويتية الفنان المصري محمد رمضان، بعد انتشار صوره مع حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وطلبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رمضان بالإعتذار من الشعب الكويتي، والعراقي عن الصورة «المستفزة»، قائلة في منشور لها على حسابها في «فيس بوك»: يامحمد من حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك".

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو، قالت فيه: أنت لم تخسر فقط الكويتيين، لكن خسرت العراقيين، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة، لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك».

وكان رمضان قد نشر الصورة المثيرة للجدل أول أمس الثلاثاء، عبر صفحته في موقع «أنستغرام»، وعلق عليها قائلًا: «يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين»، قبل ان يقوم بحذفها عقب الهجوم الذي تعرض له.

ونشرت حرير حسين كامل حفيدة، صدام حسين عبر حسابها في موقع «أنستغرام» صورتها مع الفنان محمد رمضان، وكتبت:«نورت يا بطل وخليك ثابت..حرير حسين كامل..حفيدة صدام»، وعلق الفنان على الصورة بوضع ثلاثة قلوب.

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