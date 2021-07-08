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    هاني شاكر يوجه رسالة من المشفى الذي يعالج فيه.." فيديو"

    المصدر:
    • متابعة الامارات اليوم
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    نشر الفنان هاني شاكر، فيديو له من داخل المستشفى يطمئن جمهوره على حالته الصحية.
     

    ويشرح هاني شاكر الظروف الصحية التي استدعت دخوله العناية التي سبيبقى فيها لمدة 48 ساعة بناءا على طلب الاطباء.

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