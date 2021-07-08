هاني شاكر يوجه رسالة من المشفى الذي يعالج فيه.." فيديو"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

نشر الفنان هاني شاكر، فيديو له من داخل المستشفى يطمئن جمهوره على حالته الصحية.



ويشرح هاني شاكر الظروف الصحية التي استدعت دخوله العناية التي سبيبقى فيها لمدة 48 ساعة بناءا على طلب الاطباء.

يعتذر أمير الغناء العربي الفنان #هاني_شاكر عن حضورة لحفله اليوم علي مسرح النافورة في دار الاوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله الي المستشفي منذ قليل .. pic.twitter.com/73hL1mEgBH — Hany Shaker (@HanyShaker) July 8, 2021

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