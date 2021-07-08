هاني شاكر في العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تعرض الفنان الكبير هاني شاكر، لأزمة صحية مفاجئة، اليوم، استدعت نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وبعث هاني شاكر، برسالة اعتذار مصورة إلى إدارة الأوبرا المصرية، قال فيها: «بعتذر عن حفلتي النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان نفسي أبقي معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية».

وكان من المقرر أن يحيي هاني شاكر حفلاً غنائيا، مساء اليوم، في دار الأوبرا المصرية، إلا أن أزمته الصحية المفاجئة دفعته للاعتذار عنها.

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