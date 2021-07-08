مطرب شعبي يتسبب بتعطيل المرور في القاهرة لساعات (فيديو)

نشر المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر حسابه في «انستغرام» فيديو له في إحدى المناطق بالقاهرة، وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتسببه في تعطيل حركة المرور لساعات، وعلق قائلا: «حبكم ده عندي بالدنيا آسف على تعطيل المرور».

وطرح المطرب الشعبي أحمد شيبة أخيرا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «عشان الحلوين»، على «يوتيوب»، وحققت نسب مشاهدات عالية في الساعات الأولى من طرحها.

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