حلمي بكر يهاجم محمد رمضان: لن تنهض أغنية وسينما بطلها «نمبر ون»

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

قال الموسيقار المصري حلمي بكر، إن حال الأغنية خصوصا والفن عموما، وصل إلى مستوى سيئ، محملا بعض النجوم الذين تخلوا عن دورهم في النهوض بالفن المسؤولية.

وهاجم الموسيقار المصري حلمي بكر الفنان محمد رمضان، متهما إياه بإفساد الذوق العام. بحسب «بوابة أخبار اليوم» المصرية، ووصف ما يقدمه رمضان من محتوى سواء على صعيد الأغنية أو السينما، بأنه ليس فنا، مؤكدا أن ذلك نوع من «إفساد الذوق العام». وشدد على أنه لن تنهض الأغنية ولا السينما طالما بطلها محمد رمضان، أو كما يطلق على نفسه «نمبر ون».

وانتقد حلمي بكر موقف بعض الفنانين الذي وصفه بالمتخاذل تجاه دورهم في الفن قائلا: «أين المطربات والمطربين الذين من المفترض أن يكونوا امتدادا لجيل العظماء، أين أصالة وشيرين على سبيل المثال، إنهم مشغولين بمشاكل الشخصية، والبيزنس، وتقليد موجة المهرجانات».

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