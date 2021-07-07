زوج سحر كامل ينهي جدل غموض وفاتها واشرف زكي «معرفاهاش»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تصدرت خلال الساعات الأخيرة، إشارات إلى غموض رافق وفاة الفنانة المصرية سحر كامل، صاحبة العبارة الشهيرة «وانا مالي يا لمبي» من فيلم «الناظر»، وعبارة «اديني الجرعة بسرعة» مع محمد هنيدي«، وتناولت اخبار عدة التعليقات التي كتبتها على منصات التواصل الاجتماعي قبل وفاتها بأيام لتزيد من حالة الجدل حول وفاتها المفاجئة

ونفى زوج الفنانة الراحلة ما تردد عن موتها الغامض، أو انها كانت مصابة بفيروس كرورونا، قائلا «لم تكن تعاني من أي مرض»، وأوضح أنها كانت تُصوّر فيلمًا قصيرًا حتى الساعة السابعة من صباح يوم الإثنين الماضي، وأنها عادت إلى المنزل وتوجهت إلى غرفتها من أجل النوم، وعند إيقاظها وجدوها متوفاة،، واوضح أنه كشف سبب الوفاة ليطمئن محبيها وكل من سألوا عنها بعد وفاتها المفاجئة.

ورغم شهرة الفنانة سحر كامل في الوسط الفني والشعبي، الا أن نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، أكد إن الراحلة لا تنتمي إلى النقابة، قائلا«مش عندي ومعرفهاش.. هي ليست عُضوة في النقابة».

وكان الفنان الشاب محمد علي رزق أول من أعلن نبأ وفاة سحر كامل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وكتب محمد علي رزق:«توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل، عرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج، وأول واحده مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

ومن المفارقات أن اسم الفنانة سحر كامل قد احتل "ترند تويتر" قبل وفاتها بساعات بالصدفة البحتة، حيث استخدم المعلق الرياضي الشهير أيمن الكاشف عبارة"وأنا مالي يا لمبي" ورددها مرارا خلال مباراة النادي الأهلي وسموحة بالدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأول بـ4 أهداف نظيفة.

وشاءت الاقدار أن يتم تداول هذه الجملة، وتحتل صورة الفنانة الراحلة وعبارتها مواقع التواصل الاجتماعي،قبل وفاتها بساعات.

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