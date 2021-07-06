خيبات دينا الشربيني مستمرة..فيلمها «ثانية واحدة» يحقق 840 جنيها

حقق فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، أمس، 840 جنيها فقط في دور العرض السينمائي، وهو ما يضع الفيلم ونجمته في ورطة حقيقية، بحسب تقارير نشرتها عدد من الصحف المصرية. وينافس الفيلم مجموعة من الأفلام الهامة منها فيلم «مش أنا» لتامر حسني، الذي حقق أمس فقط مليون جنيه وفيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، الذى حقق 54 ألف جنيه، وفيلم «ديدو» لكريم فهمي الذى حقق ما يقرب من 34 ألف جنيه، وفيلم «ماما حامل» بطولة ليلي علوي حقق ما يقرب من 36 ألف جنيه.

ومن المتوقع سحب فيلم «ثانية واحدة» من دور العرض بسبب عدم تحقيقه إيرادات عالية، الفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، .

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