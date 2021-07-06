شاهد أول صور وفيديو ترويجي لمسرحية شريهان «كوكو شانيل»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت منصة «شاهد»، عن الفيديو الترويجي، ومجموعة صور من عرض مسرحية «كوكو شانيل» للنجمة الكبيرة شريهان.

ونشر حساب «شاهد» في «إنستغرام»، صورا لشريهان من «كوكو شانيل»، مصحوبة بتعليق: «النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة».

وتعود شريهان للفن بعد 20 عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي «كوكو شانيل» يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة «العدل جروب»، تأليف مدحت العدل، وتصوير كريم نور.

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