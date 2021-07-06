صور..ابن «الزعيم» يبيع المعكرونة في الساحل الشمالي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

افتتح المخرج رامي إمام، ابن الزعيم عادل إمام، مطعم لبيع المعكرونة خاص في الساحل الشمالي.

وكشفت فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي، الامر بخبر تهنئة على انستغرام فقالت «ألف مبروك رامي إمام على افتتاح مطعمك الصيفي الجميل مكرونيتا فى الساحل».

ونشرت فاتن موسى مجموعة من الصور الخاصة من افتتاح المطعم للفنان مصطفى فهمي مع رامي إمام وأيضا لمصطفى مع فريق العمل الخاص بالمطعم.

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