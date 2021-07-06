طلب التصوير معه ثم طعنه بخنجر.. الفنان اليمني شهاب الشعراني يتعرض لاعتداء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرض الفنان اليمني شهاب الشعراني لاعتداء بآلة حادة أمام منزله في صنعاء، في حادثة وصفها المطرب الشاب بأنها "حاولة اغتيال".

وقال الفنان الشعراني في منشور على حسابه الرسمي بفيس بوك رصده " تعرضت اليوم لمحاولة اغتيال وقتل عمد لولا لطف الله ثم الجيران والناس في جوار مسكني.

وأوضح الشهراني أن شخصًا زاره إلى منزله لأخذ صور معه وعندما خرج إليه تفاجأ أنه كان يخفي خنجراً حاداً وقام بمباشرته بالطعن في رقبته بأربع طعنات مميته؛ولكنها بفضل الله لم توافق الوريد".

وبشأن حالته الصحية حاليا، أكد أنه ”بصحة جيدة بعد نقله إلى أحد مستشفيات صنعاء للعلاج“،

مشيرا إلى ”احتفاظه بحقه القانوني والشرعي في معرفة الأسباب والدوافع والقصاص والمقاضاة، خصوصا مع عدم وجود أي عداوة له“.

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