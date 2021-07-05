راقصة شهيرة تنفي مايشاع عنها : لا أحد يلاحقني في مصر..أعمل بشكل طبيعي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت اسم الراقصة الروسية الشهيرة في مصر باسم «جوهرة» محركات البحث، بعدما تردد خبر هروبها بعد صدور حكم ضدها بالحبس، واتهامها بالتحريض على الفسق.

لكن جواهر اطلت لتكذب خبر ملاحقتها من قبل الجهات الامنية مؤكدة أنها تتواجد في القاهرة وسط أسرتها، وتمارس عملها بشكلٍ طبيعي، لافتة إلى انتهائها مؤخرًا من تجديد تصاريح العمل، ولا توجد أي أزمات في تواجدها بمصر.

وطالبت جوهرة عبر صحيفة «الوطن» المصرية الجمهور بضرورة توخي الدقة في تناول أخبارها، وعدم الإسهام في نشر أي شائعات بخصوص طبيعة عملها دون التأكد، خاصة أنه في الفترة المقبلة لديها مجموعة من الحفلات.

وكان قد انتشر على نطاق واسع خلال الايام الماضية أن الأجهزة الأمنية تلاحق الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وهو ماتنفيه جوهرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news