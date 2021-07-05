ميمي جمال تنهي اعتزال الفن: بدل القعدة في البيت

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قررت الفنانة المصرية ميمي جمال، العودة إلى عالم للفن بعد سنوات من الاعتزال، وبررت السبب قائلة:«بعد ما ظروفي اتحسنت شوية وبناتي كل واحدة في بيتها، لقيت أن ممكن اشتغل بدل القعدة في البيت لوحدي مبعملش حاجة لأني بحب التمثيل من صغري«.

وأوضحت لبرنامج»مساء دي إم سي«، أنه خلال الفترة الماضية عُرض عليها مسلسل و»بعدما اطلعت عليه لم يكن لدي مانع، لكن دوري في المسلسل ليس الدور المناسب الذي سأعود عليه«، مضيفة:»عايزة أرجع بحاجة أحسن.. والمسلسل كويس، لكن مستنية فرصة أحسن من دي شوية».

وأكملت:»مش عايز أجسد شخصية معينة لأنني جسدت شخصيات كثيرة، لكي عايزة يكون ليا دور مؤثر أكثر في المسلسل، وأكون متواجدة في صلب الموضوع».

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