    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بتهمة سب وقذف محمد رمضان.. القضاء المصري يحدد موعد محاكمة عمرو أديب

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
    التاريخ:

    قررت القضاء المصري يوم 17 يوليو الجاري، موعدا للبت في محاكمة الإعلامي المصري عمرو أديب، بتهمة في سب وقذف الفنان محمد رمضان.

    ويطالب محمد رمضان في دعواه بتعويض قدره 100 ألف جينيه مصري، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم أديب عليه، في إحدى حلقات برنامجه «الحكاية»، بعد نشررمضان فيديو رشق المال في حمام السباحة، عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.

    طباعة
    :
    أعلى