2 مليون مقابل عدم النشر..حسام حبيب يكشف تفاصيل ابتزازه في قضية التسريبات الصوتية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل جديدة في قضية التسجيلات الصوتية المسربة لوالده، وأشار «أنه تمت مساومته ماديا، حيث راسلته فتاة على الفيسبوك، ثم على الواتساب قبل النشر، قائلة له لقد حدث حديث بيني وبين والدك وراسلته بجزء من التسجيل».

وتابع حسام حبيب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب «أن الفتاة أخبرته أنه لو لم يتم دفع 2 مليون جنيه فأن هذا التسجيل سوف يتم نشره، فقمت بالرد عليها بأن تأتي إليه وتأخذ الـ 2 مليون ولتقم بنشره»

وقال حسام «قامت الفتاة بارسال جزء من التسريبات التي قامت بتسجيلها ولم تكن من الأجزاء المذاعة بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته وذلك لكي يتم ابتزازي أكثر وأن القادم أثقل، وقالت الفتاة أن لديها مجموعة أخرى من الفيديو لم تنشر بعد».

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