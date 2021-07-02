وفاة رمسيس مرزوق..أبرز المصورين في السينما المصرية الحديثة

توفي منذ قليل مدير التصوير المصري الشهير رمسيس مرزوق، وأعلن الفنان سامح الصريطي خبر الوفاة عبر صفحته في "فيس بوك".

وكتب الصريطي "فقدنا الآن فنانًا كبيرًا ورائد من رواد التصوير السينمائي.. رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق"

ويعتبر الراحل رمسيس مرزوق (81 عاما)، من أبزر مدراء التصوير في الساحة السينمائية المصرية الحديثة، وحملت العديد من الأعمال المهمة توقيعه على سبيل الذكر: "أضحك للصورة تطلع حلوة" مع الراحل أحمد زكي، فيلم "إسكندرية كمان وكمان" مع يوسف شاهين وغيرها الكثير الأعمال الفنية المهمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news