صور.. فندق علا غانم للكلاب..مساج وعناية بالبشرة وأعياد ميلاد

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة علا غانم عن إطلاقها مشرع "أوتيل للكلاب" خلال فترة تواجدها خارج مصر .

وأوضحت لبرنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي" فتحت أوتيل للكلاب، وحققت نجاح كبير في المجال لأني قدمت خدمة بشكل مختلف وعاملة قلق للبرندات الكبيرة هناك اللي عندهم 30 أو 40 فرع ".

وأضافت علا غانم أن للفندق فرعان، لتقديم العديد من الخدمات منها: تصفيف الشعر، وغسل الأسنان، وقص الأظافر،أو الماسكات الطبيعية، وجلسات مساج، وأوضحت أن الفندق فيه غرف مشتركة، وأخرى فردية، للكلاب التي لا تحب الاختلاط، مع وجود شاشات تلفزيونية وألعاب متنوعه للتسلية.

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